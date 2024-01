Gli agricoltori belgi verso blocco del porto di Zeebrugge

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gliintendono bloccare per 36 ore le strade di accesso alcontainer di, sul Mare del Nord. Lo fa sapere l'autorità portuale rilanciata dai media. Le proteste degliino proseguono ormai da giorni. La situazione sulle strade resta complicata in tutto il Paese. In mattinata i primi trattori hanno raggiunto l'area del Parlamento europeo a Bruxelles e la città vallona di Namur è stata presa d'assalto da circa 300 mezzi. Ieri la Federazione dei giovani(Fja) ha minacciato untotale della capitale tra domani e giovedì, in concomitanza con il vertice Ue.

La Commissione europea presenterà Giovedì una proposta per una nuova deroga alle norme Ue rivolte agli agricoltori sulle quote minime di terreno da ... (quotidiano)

Al movimento di protesta europeo degli agricoltori aderiscono anche gli spagnoli, convocando la mobilitazione della categoria in tutto il Paese. Le organizzazioni agricole Asaja, Coag e Upa hanno ...Un lungo e chiassoso corteo di trattori, con oltre 120 mezzi incolonnati, si è snodato per le vie della città, con pesanti disagi alla circolazione.La protesta degli agricoltori è arrivata in Liguria. Per tutta la giornata gli allevatori della Vallescrivia si sono radunati a Busalla per un presidio al casello sull'autostrada A7 Genova-Milano.