Giuseppe Riva HTLAB | Il chip di Neuralink non guarisce | la tecnologia compensa i deficit neurologici

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Sui trial clinici sono stati volutamente vaghi. L'obiettivo dichiarato è consentire di controllare device esterni con la mente, non il recupero degli arti o della vista. Ma Musk sogna un Superuomo in grado di integrare laall'interno del proprio corpo e della propria mente"

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Vladimir Luxuria non risparmia uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello . Cosa ha detto a Pomeriggio 5 sul gieffino. (comingsoon)

Sandra Milo qui ebbe il ruolo di Lolita: accanto a lei Simone Signoret, Emmanuelle Riva, Gina Rovere, Claudio Gora, Ivo Garrani, Gianrico Tedeschi e, in una piccola parte, Marcello Mastroianni. Sandra ...S.Teresa d Riva – Incidente sul lungomare poco prima di mezzogiorno, il bilancio è stato di un ferito e due mezzi seriamente danneggiati. Ad avere la peggio un operaio di Furci Siculo, che è stato ...Anni 80, non tutti sanno che Gigi Riva flirtò a lungo con il tennis dopo aver lasciato il calcio nel 1976. Amore tardivo ma intenso, come lui stesso confessò nell’unica intervista concessa su tennis e ...