Giudice sportivo | le decisione della 22ª giornata di Serie A

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le decisioni delper quanto riguarda la 22ªdiA 2023/24: tutte le squalifiche Gerardo Mastrandrea,A, ha emesso il consueto documento con tutti i provvedimenti presi nella 22ª. Di seguito tutti gli squalificati. CALCIATORI SQUALIFICATI PER UNA GARA: Milik (Juventus), Buongiorno (Torino), Cataldi (Lazio), Matheus Henrique (Sassuolo), Ikonè (Fiorentina), Ramadani (Lecce). CALCIATORI DIFFIDATI: Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta), Pedersen (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Romagnoli (Lazio), Walukiewicz (Empoli). TECNICI SQUALIFICATI PER UNA GARA: Thiago Motta (Bologna).

