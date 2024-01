Giovanni Verrecchia | “La Camera sindacale di Gorizia a servizio di imprenditori | lavoratori | pensionati e cittadini in genere”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una struttura affiliata Aldepi che unisce alle tradizionali attivita’ di Caf e Patronato quelle per affrontare ogni aspetto della burocrazia italiana, 30 gennaio 2024 –dipendenti,. Ma anche immigrati alle prese con la burocrazia italiana, famiglie che devono regolarizzare la gestione di colf e badanti che hanno in casa, contribuenti,

Una struttura affiliata Aldepi che unisce alle tradizionali attivita’ di Caf e Patronato quelle per affrontare ogni aspetto della burocrazia italiana ...“Con l’intervista di ieri, Carlos Tavares, conferma quanto Azione denuncia da anni: l’assenza di infrastrutture come un porto funzionante ...Era il 24 gennaio 2021: quattro escursionisti non fecero rientro a valle. I loro corpi furono ritrovati soltanto dopo 25 giorni ...