Giornata Mondiale Malattie Rare 2024 – Roma si prepara ad ospitare il Convegno e la campagna ‘Basta essere pazienti’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ogni individuo è unico e irripetibile. Avere una malattia rara è parte dell’unicità e non circoscrive la persona che, nella propria quotidianità, ha dei bisogni e desideri comuni e gode di diritti universali. Troppo spesso infatti – spiega ancora il comunicato stilato dalla OMaR (Osservatorio), i ‘rari’ sono “portatori sani di diritti universali“: li hanno ma non se ne vedono gli effetti. I tempi del cambiamento reale sono lenti. “Bastapazienti” diranno in molti. Le iniziative dell’OMaR per laDunque OMaR, attraverso larealizzata in occasione della, desidera fare da ...