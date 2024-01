Giorgia Meloni e Andrea Giambruno | insieme all’evento privato | riavvicinamento confermato

(Di martedì 30 gennaio 2024) Secondo Diva e Donna, sarebbe in corso untra la premier,, e l’ex compagno e padre della figlia,La presidente del Consiglio, la prima donna ad assumere il ruolo in Italia,, è parecchio indaffarata, si sa. Ha assunto, il primo gennaio, il ruolo di presidente del G7, si sta preparando per le prossime sfide elettorali, nelle regioni (la prima la Sardegna), ma anche in Europa, sta parando i colpi che arrivano dalle opposizioni (com’è normale che sia) e talvolta anche dalla sua stessa maggioranza, e sta cercando di ritagliarsi del tempo anche per sé stessa e per la sua famiglia.alla prima della Scala nel 2022 ...

L’esponente del partito di Giorgia Meloni ha ribadito che il governo – non appena sono arrivate le immagini di Ilaria Salis in manette all’udienza in Ungheria– si è attivato. Caso Salis, Malan (FdI): ...Così la premier Giorgia Meloni su X, postando l’incontro con Jannik Sinner a Palazzo Chigi. “È stato un incontro informale, schietto, non istituzionale. Hanno parlato come fossero degli amici, c’era ...Nel mezzo c’è la premier, Giorgia Meloni, da giorni silente sul caso. Non una parola sul guinzaglio, sulle manette ai polsi e le catene ai piedi. Non una sillaba su un trattamento ben lontano dalla ...