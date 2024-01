Giorgi-Tauson oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Camilase la vedrà contro Claranel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. La marchigiana torna protagonista dopo la sconfitta all’esordio degli Australian Open per mano della veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Adesso il confronto con la ventunenne danese, che ha superato le qualificazioni senza concedere un singolo set. I precedenti non sono favorevoli a, che si trova in svantaggio per 2-0. Uno dei due si è disputato lo scorso anno proprio a, conche negli ottavi di finale riuscì ad imporsi in rimonta. L’azzurra partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma questo dato non può certamente farle dormire sonni tranquilli. In palio per la ...