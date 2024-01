Giorgetti lascia solo Gualtieri a candidare Roma in Europa

ROMA – “Giorgetti , dopo aver detto “Il MES era positivo per l’Italia da un punto di vista economico e finanziario” e averlo visto bocciare in aula ... (lopinionista)

Mes - Lorenzin (Pd) a Notizie.com : “Giorgetti lasciato solo in Europa a mediare”

“Una Legge di bilancio senza visione e con scelte temporanee. In una fase di crisi il governo non ha saputo segnalare priorità chiare per far uscire ... (notizie)