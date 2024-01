Giochi olimpici giovanili Pozzi super in Corea Primo oro lombardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arriva la prima medaglia lombarda aiInvernali a Gangwon, indel Sud. Il merito è del valtellinese Federico, diciassettenne di Valdisotto, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e figlio d’arte (suo padre Maurizio ha gareggiato anche in Coppa del mondo all’inizio degli anni 2000), impostosi nella sprint in tecnica libera davanti al tedesco Jakob Moch e allo statunitense Tabor Greenberg. "Dai quarti di finale ho cambiato tattica – ha dichiarato il vincitore -. Ho deciso di restare coperto e puntare tutto sullo sprint, ha funzionato. L’obiettivo principale era avanzare manche dopo manche forte". Silvio De Sanctis