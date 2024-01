Gigante Kronplatz | Goggia dopo il quinto posto | “Ho attaccato al massimo | sono molto contenta”

(Di martedì 30 gennaio 2024)ilnello slalomsulla pista Erta di, Sofiasi è dettasoddisfatta della sua gara: “, l’unica cosa che ho da rimproverarmi è l’ultima parte della prima manche. In questa seconda midetta ‘io ci provo’ e mibuttata giù attaccando al. Quandoarrivata al traguardo e ho visto che ero prima mitolta un peso. Era da tre anni che non ero su questo livello indi essermi espressa sui livelli del passato. È stato il frutto di un lavoro enorme che ha pagato“. Meno felice invece ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.14 Partita ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA Gut-Behrami , VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.31 Questa la ... (oasport)

Decima posizione per Marta Bassino. SAN VIGILIO DI MAREBBE - Lara Gut-Behrami si è imposta nel gigante di Kronplatz , valido per la coppa del mondo ... (ilgiornaleditalia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA Gut-Behrami , VANTAGGIO PER SHIFFRIN COSA E’ SUCCESSO ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' LA COPPA DEL MONDO E' FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.14 Brignone ha solamente 7 centesimi di vantaggio su Goggia dopo met ...CUNEO CRONACA- Sono cinque le italiane in top 20 nel gigante di Kronplatz: oltre a Goggia e Brignone, quinta e sesta, sono arrivate nelle prime venti posizioni anche Marta Bassino, decima, Roberta ...Lara Gut - Behrami conferma il suo eccellente stato di forma e vince il gigante di Kronplatz. Quello sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe è il secondo successo in pochi giorni dopo quello nel su ...