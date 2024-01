Gigante femminile Kronplatz 2024 | risultati e classifica prima manche | Gut-Behrami perfetta | tre azzurre in top 10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lara Gut-riprende da dove aveva lasciato e domina ladeldi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La veterana svizzera, trionfatrice nell’ultimo Super-G andato in scena sull’Olympia delle Tofane e leader della graduatoria di, ha tagliato il traguardo in 1:00.48, mettendo un punto esclamativo sulla vittoria sulla pista Erta per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. Alle sue spalle la neozelandese Alice Robinson, che ha approfittato del tracciamento della pista effettuato da un suo allenatore per chiudere seconda a 59 centesimi. Temporaneamente sul podio anche la svedese Sara Hector, distante 68 centesimi dalla vetta....