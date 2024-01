Gigante femminile Kronplatz 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di martedì 30 gennaio 2024) A che ora e come seguire ildi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto sulla pista Erta per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. In casa Italia riflettori puntati su Federica Brignone, che occupa la seconda piazza nella classifica di specialità. Insieme a lei anche le altre due campionesse azzurre Marta Bassino e Sofia Ga, reduce dal doppio terzo posto conquistato in discesa libera a Cortina d’Ampezzo. Completano il quadro delle italiane impegnate Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino ed Asja Zenere. L’indiziata numero uno per la vittoria finale è la veterana svizzera Lara Gut-Behrami, trionfatrice nell’ultimo Super-G andato in scena sull’Olympia delle Tofane e leader della ...

Oggi, martedì 30 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del gigante femminile di Kronplatz - Le azzurre convocate per le gare di Kronplatz - Classifica della Coppa del Mondo femmini ...Oggi a Plan de Corones è in programma lo slalom gigante femminile con inizio della 1ª manche alle ore 10:30, alle 13:30 invece la 2ª manche ...