Gigante femminile Kronplatz 2024 | Gut-Behrami domina e avvicina Shiffrin | Goggia chiude quinta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lara Gut-rispetta il pronostico della vigilia e vince ildi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La leader della classifica di specialità ha consolidato il vantaggio ottenuto nella prima manche per conquistare l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. Ottava vittoria in carriera e terza in stagione per la veterana svizzera, che è riuscita a fare la differenza sulla pista Erta rifilando un secondo e 9 centesimi ad Alice Robinson e Sara Hector. Secondo posto ex aequo per la neozelandese e la svedese, che hanno dunque confermato il podio della prima manche. Quarta la norvegese Mowinckel, mentre al quinto posto c’è una sorridente Sofia, reduce dal doppio terzo posto conquistato in discesa libera a Cortina ...