GF | scontro Beatrice-Perla è finto? La Luzzi svela | «È tutto montato»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Al Grande Fratello da un paio di puntate a questa parte non si sta facendo altro che parlare della rivalità traVatiero. Le due donne, infatti, durante la puntata di ieri si sono scontrate in un nuovo faccia a faccia dove, sostanzialmente, si sono ripetute le stesse cose dette la scorsa settimana. Ad ogni modo, se lada un lato ha sempre mantenuto la sua solita aplomb, lo stesso non può dirsi di, la quale si è scaldata parecchio. Durante un fuori onda, infatti, la Vatiero ha attaccato duramente la sua coinquilina, la quale ha fatto delle confessioni inaspettate. Nel dettaglio, la donna hato che gli scontri tra le due pare siano «montati».affonda gli autori del GF durante un fuori onda: le liti con ...

Massimiliano e Monia (US Endemol Shine) Dopo lo scorso appuntamento trasmesso eccezionalmente di martedì, torna il lunedì sera in compagnia ... (davidemaggio)

Grande Fratello 29 gennaio. Nel corso della puntata, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi hanno avuto un nuovo faccia a faccia.Beatrice asfalta Perla in uno “scontro di civiltà”: voto 7.5 Non ha del tutto ragione. Ma la controparte ha così torto da farcene quasi dimenticare. Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero (e viceversa) è ...Le due concorrenti tornano a confrontarsi duramente intanto la Casa si spacca in due fazioni Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continuano a sfidarsi in continui faccia a faccia per conquistare l'egemonia ...