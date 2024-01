Gerry Cardinale | “Essere proprietario del Milan è un nuovo livello di stress”

Come da previsioni, Gerry Cardinale sarà domani a San Siro per il big match di campionato fra Milan e Roma. Il patron rossonero è a Milan o (pianetamilan)

Milan , Gerry Cardinale ha parlato al gruppo rossonero e rilancia to Pioli : ecco quali sono le armi rossonere per lo scudetto È un Milan rinato e ... (dailymilan)

Gerry Cardinale, numero uno di Red Bird e proprietario del Milan, ha rilasciato un'intervista a GQ Sport. "La mia idea è sempre stata quella di considerare lo sport come qualsiasi altro settore, ma ...Essere a capo di un progetto calcistico come lo è il Milan, non è un affare semplice. E a darne la conferma è stato propio il numero uno rossonero Gerry Cardinale. L’Italia è un Paese dove si vive e ...Possedere un club sportivo di alto livello comporta uno stress mai provato prima, anche per chi è abituato alle pressioni della finanza. Parola di Gerry Cardinale..