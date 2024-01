Gentile | «Tra Inter e Juventus gap ridotto! Una con 2 risultati su 3»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) A parlare di, la partitissima di domenica 4 febbraio, Riccardo. Per il telecronista il gap tra le squadre si è assottigliato. DIFFERENZA ASSOTTIGLIATA ? Riccardo, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sul Derby d’Italia: «All’andata è stata combattuta e nella ripresa entrambe si sono rilassate. In questo caso diventa più importante vincere lo scontro diretto. Se dovesse farlo l’sarebbe un bel segnale di ulteriore forza. Se dovesse vincerlo ladarebbe un ulteriore segnale di consapevolezza. La differenza trae Juve si sta assottigliando. Non perdere con lalo scontro diretto sarebbe comunque importante: vuol dire che hai superato un gradino. Sulla carta anche non perdere ...