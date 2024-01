Gaza | solo Israele si oppone all’intesa Blinken va a Tel Aviv | Cameron chiede un cessate il fuoco e Hamas apre all’intesa | ma ‘Bibi’ frena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) È un momento cruciale per l’esito dei colloqui su una nuova tregua, questa volta a lungo termine, e il conseguente rilascio degli ostaggi. I mediatori, con i rappresentanti die di, hanno elaborato una proposta a di pace a Parigi di cui si iniziano a notare le conseguenze nell’atteggiamento dei principali attori coinvolti, direttamente o indirettamente nel conflitto. Il partito armato palestinese si dice pronto a cessare le ostilità, maa lungo tempo, le correnti interne al governo di Telsi scollano, mentre Usa e Gran Bretagna tornano di nuovo in Medio Oriente con i responsabili del dossier per cercare di dare la spinta finale alle trattative. È notizia di martedì l’imminente viaggio, il sesto dall’attacco didel 7 ottobre, di Antonyin ...