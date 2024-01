Gaza | scintille Hamas-Netanyahu sulla tregua | «Bene se Israele si ritira dalla Striscia» «Mai | e non libereremo migliaia di terroristi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) È aperta, ma strettissima, la strada per un nuovo accordo ditrae le forze islamiste che governano nelladi. Per lo meno a livello di dichiarazioni pubbliche. Questa mattina il leader di, Ismail Haniyeh, ha annunciato su Telegram di aver ricevuto la proposta di accordo elaborata dai mediatori dei negoziati svoltisi nei giorni scorsi a Parigi (Qatar, Usa, Egitto) e che «studierà il piano» prima di formulare la risposta del gruppo. Hanyeh stesso è ospitato da anni in Qatar. La posizione diin ogni caso, ha sottolineato il leader, si fonderà sulle priorità di fondo di «fermare il brutale attacco a, con il completo ritiro delle forze di occupazione». Hanyeh ha lasciata comunque ...