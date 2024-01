Gaza | blitz dei soldati israeliani travestiti da pazienti e dottori all' ospedale di Jenin | morti tre palestinesi - VIDEO

08 dic 14:22 L'Onu avverte : a Gaza vicini al punto di non ritorno 'A Gaza stiamo raggiungendo il punto di non ritorno , dove il palese disprezzo per ... (247.libero)

Israele - Hamas, le news di oggi dalla guerra. Israele uccide tre palestinesi in un ospedale di Jenin: "Erano terroristi di Hamas". Borrell: "La Ue non sospende i fondi per l'Unrwa. Fondamentale in qu ...L'esercito israeliano fa irruzione nell'ospedale travestito da dottori e infermieri. Non siamo nella striscia di Gaza ma a Jenin, in Cisgiordania (West Bank). I militari hanno ...Sono entrati camuffati da rifugiati palestinesi, uomini con barbe lunghe e vestiti tradizionali, uno addirittura in sedia a rotelle e un altro col camice da medico, e donne velate.