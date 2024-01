Garlasco | ufficio postale chiuso da tre mesi | una petizione per riaprirlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – A novembre un’esplosione allo sportello automatico prelievi ha provocato la chiusura dell’che però risultaancora oggi, a distanza di circa tredall’accaduto. E tra i cittadini sale il malcontento. “Essendo le poste un servizio essenziale – hanno riferito i consiglieri comunali Enzo Rossato e Carlo Camera –, pensavamo che i lavori di ripristino per la riapertura sarebbero iniziati subito. Invece nulla, tutto è rimasto fermo dal 4 novembre 2023.” “Non è tollerabile che una comunità di circa 10mila persone venga lasciata senza unaperto, costringendo centinaia di persone a recarsi ogni giorno a Tromello per ritirare la propria corrispondenza, se non addirittura i soldi per vivere”. Per chiedere ...