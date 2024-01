Gare d’appalto Più attenzione alla trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Anomalie rilevate durante le, che fanno scattare il campanello d’rme. Sono in costante crescita le segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dai Comuni all’Unità di informazione finanziaria, che poi ne valuta la criticità e le indirizza alle autorità competenti. "Le segnalazioni da parte dei Comuni – spiega Cristina Tedaldi (nella foto), presidente Associazione Comuni Bresciani – sono una parte minoritaria rispetto a quelle di banche, notai, poste, ma sono in crescita, sia per effetto di una maggiore chiarezza della procedura, dopo le ultimi circolari, sia perché le pubbliche amministrazioni lavorano sempre più e sempre meglio nella". La provincia di Brescia risulta tra quelle con il record di segnalazioni, dopo le città metropolitane. Ciò significa che c’è grande ...