Gangwon 2024 | non arrivano medaglie per l’Italia nelle gare con partenze ad intervalli dello sci di fondo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nonper7.5 km in tecnica classica conadsci dialle Olimpiadi Invernali Giovanili di: in Corea del Sud gli ori vanno alla finlandese Nelli-Lotta Karppelin ed al tedesco Jakob Elias Moch. In casa Italia tra le donne è settima Marie Schwitzer, mentre tra gli uomini è nono Marco Pinzani. Nella gara femminile si impone la finlandese Nelli-Lotta Karppelin in 22:19.6, che mette in riga due transalpine, ovvero Agathe Margreither, seconda in 22:30.1, a 10.5, ed Annette Coupat, terza in 22:32.3, a 12.7. La migliore delle tre azzurrine in gara è Marie Schwitzer, settima in 22:45.3, a 25.7, mentre sono più attardate Vanessa Cagnati, 18ma in 23:26.5, a ...

