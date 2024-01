Gangwon 2024 | definite le quattro finaliste dei tornei di hockey ghiaccio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si sonole finali, maschili e femminili, del torneo diper quanto riguarda i Giochi Olimpici Giovanili Invernaliin corso di svolgimento a(Corea del Sud). Andiamo a vedere come sono andate le cose nellesemifinali. Al GangneungCentre abbiamo assistito amatch, due per ogni comparto. Nella prima semifinale del torneo a 6 femminile, la Svezia ha avuto la meglio della Germania con un netto 6-1. Vantaggio con Vitalisson dopo 8:52, quindi raddoppio di Grillfors al 16:37, prima del 3-0 di Svanefjord al 18:05. Le scandinave non si fermano e chiudono con 3 reti anche nel periodo finale con Lindgren, Carlsson e ancora Svanefjord. Per la Germania arriva la rete della bandiera di Pfalz quasi allo ...

