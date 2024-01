“Free Gaza from Hamas”. un cartello manda in tilt le piazze filo palestinesi "Free Gaza from Hamas”. E il corteo pro Palestina va in tilt. Il venticinquenne Mihael si affaccia dalla finestra, tenendo in mano un cartello, in ... (ilfoglio)

Milano - il murale con Anna Frank vandalizzato con scritta "Free Gaza" In meno di 24 ore sono state vandalizzate le due opere di aleXsandro Palombo contro l'antisemitismo apparse ieri a Milano . La prima opera - in ... (feedpress.me)