Franco Municipio Roma VI | ‘in nostro territorio passati da 49 denunce a 103’

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – “IlVI è l’unico in tutta la Capitale a non avere un Centro antiviolenza gestito dal Dipartimento servizi sociali. Quindi, l’Università dà un grande aiuto al, che registra più casi di tutti. Unche nel 2022 aveva registrato solo 49, mentre nel 2023 è passato a oltre

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha visitato le tre strutture del quadrante nord-ovest di Roma, nel XIII Municipio, interessate dagli interventi legati ai luoghi di ...Un appello rivolto al presidente del VI Municipio, Nicola Franco, che arriva dopo l’incidente mortale dello scorso 24 gennaio 2024 nel quale hanno perso la vita due persone e altre quattro sono ...Il pittore Franco Brescianini aveva infatti iniziato a firmarsi con ...L’ultima mostra a novembre in Municipio Solo pochi mesi fa, in concomitanza con le celebrazioni per il patrono di Rovato San ...