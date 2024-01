Francesco Totti ' ' ha pagato Cristiano Iovino' ' | nuovi scoop sulla querelle con Ilary Blasi

Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza ..."Entro 5 anni", Francesco Totti e Ilary Blasi vivranno un ritorno di fiamma: secondo Fabrizio Corona è già stabilito.La strategia di Blasi, secondo Lucarelli, era chiaramente volta a monetizzare il dolore per la separazione dal marito: “Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per ...