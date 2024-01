“Fragili” | il testo della canzone di Il Tre a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sarà undi prime volte. “” sarà il titolo con cui Il Tre esordirà ufficialmente a. E latà è proprio il tema centrale di questo brano, che resta in equilibrio tra pop e rap: “Ma siamocome la neve, come due crepe” recita il ritornello. L’artista sembra suggerire che ammettere i propri limiti di fronte agli altri sia l’unica via d’uscita dal senso di colpa che ci attanaglia. Ildi “” Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisciHo dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zittiTu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculoInvece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristiMa se un giorno il vento, ti ...