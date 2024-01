FOTO “Riscatto Agricolo” | coltivatori e allevatori in protesta per le vie cittadine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI trattori, come nelle principali città italiane ed europee, sono arrivati anche a Benevento. Un corteo di oltre 100 mezzi si è formato alla Rotonda dei Pentri, poi alle 14 e 30 il corteo si è mosso ed ha attraversato viale Principe di Napoli, Via Rummo, via dei Mulini, via Vetrone e via Atlentici. Presidio dideisanniti che dalla tarda mattinata hanno attraversato le vie del capoluogo per manifestare la loro contrarietà rispetto alle direttive europee e per chiedere sostanziali cambiamenti delle politiche agrarie di Bruxelles. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica. Notevole è stato il dispiegamento delle forze dell’ordine tra Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale, oltre alla Stradale la cui presenza ha garantito l’ordinato svolgimento della legittima ...