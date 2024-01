Forlì ha ancora una missione Una vittoria per sognare il primato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il vittorioso scontro diretto di Udine ha regalato alla Pallacanestro 2.015 due punti preziosissimi in chiave classifica. Superando i friulani, Cinciarini e compagni sono certi di chiudere la prima fase del campionato nelle prime due posizioni della graduatoria generale. Lasciandosi alle spalle diverse avversarie quotate e, soprattutto, strappando la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia del prossimo marzo. Con 40’ di girone Rossoda disputare, peraltro, le porte del primo posto restano apertissime. C’è però soltanto una combinazione che permetterebbe ai biancorossi di mettere la freccia sulla Fortitudo Bologna, oggi avanti grazie alla differenza canestri favorevole negli scontri diretti:dovrebbe battere Trieste domenica e, in contemporanea, la Effe dovrebbe cadere a Verona. Se questi due risultati non dovessero ‘infilarsi’, ...