Forcella | blitz anticamorra all’alba | numerosi arresti

(Di martedì 30 gennaio 2024) In manette, nell’ambito delavvenuto questa mattina ae nelle cosiddette “Case nuove”, vertici del clan Mazzarella ed esponenti apicali delle famiglie malavitose Buonerba e Cardarelli. Figurano i vertici del clan Mazzarella ed esponenti apicali delle famiglie malavitose Buonerba e Cardarelli tra gli indagati arrestatia Napoli, precisamente ae nelle

Dalle prime luci dell’alba, è in corso una maxi operazione della Polizia di Stato nei quartieri di Forcella e delle Case Nuove , a Napoli L'articolo ... (teleclubitalia)

Hanno notato una donna in stato confusionale e, dopo i controlli, hanno scoperto che si trattava di una signora anziana per la quale la famiglia aveva presentato una denuncia di scomparsa.Un'operazione della polizia nel Centro Storico di Napoli ha portato all'arresto di 13 persone legate ai clan Mazzarella e Caldarelli ...Una rapina finita a colpi di pistola con due giovani feriti nella propria auto, poi un agguato in preparazione e sventato dalle forze dell'ordine: una banda di sei persone è stata fermata questa ...