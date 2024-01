Fonte Hamas | intesa a 3 fasi | stop guerra

(Di martedì 30 gennaio 2024) 19.50 Il potenziale accordo per il cessate il fuoco trae Israele prevede 3e include il rilascio di ostaggi e detenuti palestinesi. Lo dice un dirigente della fazione islamica citato dai media israeliani. Nella prima fase sarebbero rilasciati donne, bambini e anziani israeliani; nella seconda tutti i soldati. Nella terza fase -ha proseguito ladi- avverrebbe la restituzione dei morti.Nel corso delle trealla. Non ancora deciso il numero dei detenuti palestinesi rilasciati.

