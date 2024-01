Foggia | UFFICIALE | colpo a centrocampo dalla Cremonese

Ora è anche ufficiale. Joshua Tenkorang è il quinto acquisto invernale del Foggia. Arriva in prestito secco dalla Cremonese. Centrocampista classe 2000 nato a Novara, cresce calcisticamente nelle ...Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang dalla Cremonese. Tenkorang, centrocampista classe 2000 nato a Novara, ...Andrea Schenetti, un calciatore in grado di fare la differenza con il pallone tra i piedi e con le sue immense qualità, ma di fatto ancora a Foggia da separato in casa. Si attende, per ...