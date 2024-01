Fmi | pil Italia +0 | 7% nel 2024 | +1 | 1% nel 2025

Davos, 18 gen – (Xinhua) – La crescita economica cinese nel 2023 e’ una buona notizia per la Cina e non solo, ha dichiarato ieri la ... (romadailynews)

Secondo le previsioni del FMI, il debito/PIL aumenterà in Francia e Belgio nei prossimi due anni, ma diminuirà in Grecia e Portogallo, con diminuzioni modeste anche previste in Italia e Spagna.Se guardo all’Italia oggi, ha anche l’incredibile opportunità di contare sull’equivalente dell’8% del Pil con il Pnrr. È un buon momento per attuare piani prudenti”. La presidenza italiana del G7 ..."Se guardo all'Italia oggi, ha anche l'incredibile opportunità di contare sull'equivalente dell'8% del Pil con il Pnrr. È un buon momento per attuare piani prudenti", continua la direttrice dell'Fmi.