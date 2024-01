Fmi alza stime Pil Italia 2025 | a +1 | 1%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 17.20 Il Fondo monetario internazionalela stima di crescita economica dell'per il: Pil a +1,1% da +1%. Per quest'anno confermata a +0,7%. Rivista al ribasso la previsione di crescita dell'Eurozona (+0,9% nel 2024 e +1,7% nel, rispettivamente 0,3 e 0,1 punti percentuali in meno). In particolare, forte taglio per la Germania dove il Pil è atteso in calo di 0,4 punti percentuali, allo 0,5% quest'anno e a +1,6% nel. Regno Unito +0,6%. L'inflazione a livello globale scenderà ma evitare "prematuro taglio" tassi.