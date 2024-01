Fmi alza stima Pil Italia 2025 a +1 | 1% | taglia eurozona e Germania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale ha confermato la previsione di crescita economica dell’su quest’anno al più 0,7 per cento in termini di Pil, mentre ha ritoccato al rialzo di un decimale di punto percentuale ladi espansione sulal più 1,1 per cento. Le cifre sono inserite in una tabella riepilogativa all’interno di un parziale aggiornamento del World Economic Outlook, che presenta revisioni in ordine sparso sui vari paesi. In generale per l’economia globale il Fmi ha ritoccato al rialzo di 2 decimali di punto, rispetto alle stime di tre mesi fa (ottobre 2023), l’attesa di crescita su quest’anno, ora al più 3,1% quest’anno, mentre sulla previsione è stata confermata al più 3,2%. Per l’il Fmi ha effettuato una generale revisione al ...