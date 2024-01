Floridia | 13 kg di hashish nelle confezioni delle merendine | arrestato incensurato 44enne

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 I carabinieri sequestrano a un13 chili di droga. Undi 44 anni è statodai carabinieri di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti: in un garage nascondeva 13 chili diinben sigillate di, barrette alimentari e vari prodotti dolciari. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato più di 150mila euro. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari. Foto di repertorio

SIRACUSA – Un incensurato di 44 anni è stato arrestato a Floridia dai carabinieri di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti: in un garage nascondeva 13 chili di hashish in confezioni ben sig ...Aveva confezionato, circa 13 kg di droga, come se fossero merendine un uomo di 44 anni, residente a Floridia, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di […] ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...