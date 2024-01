Fleximan e attivisti | impopolari tra i tuoi amici | Porro sbotta con Cruciani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il nome di, il "giustiziere degli autovelox", è balzato recentemente agli onori di cronaca. Sembra che si tratti di un gruppo che, negli ultimi mesi, con dei "flex elettrici" (smerigliatrici a lama circolare), ha abbattuto di notte numerosi rilevatori di velocità. Dal Nord al Sud, questo "vendicatore" ha colpito senza sosta. A Quarta Repubblica, il programma di politica e di attualità che va in onda il lunedì su Rete 4, è andato in scena un acceso confronto tra il conduttore Giuseppee l'ospite Giuseppe. "Un eroe", così molti hanno definito questo personaggio misterioso nel servizio mostrato ai telespettatori. "Io capisco quei cittadini, ma non ho capito come la pensi", ha esordito il conduttore radiofonico. "Io penso che non si possa violare la legge. Per quanto sia un sopruso, io a Bologna andrò a 30 ...