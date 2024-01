Flavia Borzone | ecco chi è la presunta sorella di Elettra Lamborghini | “Dopo anni ho la prova”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un test del Dna depositato in tribunale che potrebbe dare una svolta ad un processo, e non solo. È quello portato nell’aula del tribunale penale di via D’Azeglio a Bologna dai legali diColosimo: le due, madre e figlia, da tempo sostengono che l’imprenditore Toninosia il padre non solo delle due figlie riconosciute,e Ginevra, ma anche di. La madre della ragazza, Rosalba Colosimo, ha raccontato ai microfoni di Live – Non è la D’Urso la sua versione dei fatti: “Quando ho conosciuto Tonino avevo 17, è stata una lunga storia e lui non era sposato. Il nostro è stato un incontro fortuito alla fermata dell’autobus. Ma non mi sentivo alla sua altezza. Finisce la storia e io mi sposo. Lui mi ricontatta e gli dico che ...