Fiorentina scatenata | è caccia ai gol | doppia offerta da 20 milioni a Inter e Genoa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli. Mancano poco meno di 2 giorni alla deadline rappresentate dalle ore 20:00 dell’1 febbraio, orario che rappresenta lo stop per le trattative in entrata per le squadre di Serie A. Ultimi movimenti nel massimo campionato, essenzialmente operazioni di puntellamento, come spesso accade, in Italia si spende poco nella finestra di riparazione. Laperò potrebbe invertire questo trend piazzando un gran colpo a ridosso del gong. Calciomercato: Carboni e Gudmundsson nel mirino Secondo “Sky Sport”, in serata laha deciso di destinare 20di budget per un colpo utile a rinforzare il reparto offensivo. Il posto libero lasciato da Brekalo dovrebbe essere occupato da un calciatore di talento, in grado di portare estro e gol. Due le offerte sul ...