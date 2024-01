Fiorentina | Il Colpo di Mezzanotte | mercato in fermento Il sogno vero è Gudmundsson | trattativa per Belotti Jack-Juve? Impossibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 – Era prevedibile, nella giornata di ieri si è riacceso diilintorno alla. In stand-by da giorni, la partita contro l'Inter ha fatto saltare il tappo. E i nomi che sono circolati sono pesanti. Più pesanti di quello di Ruben Vargas, ormai in ghiaccio da giorni. La sensazione è che l'esterno svizzero sia il piano B della. Che ieri è tornata a bussare, come dicevamo, a diverse porte. Andiamo con ordine. Nel primo pomeriggio si è sparsa la voce di un interesse concreto per Valentin Carboni, jolly offensivo classe 2005 in prestito al Monza, ma di proprietà dell'Inter. Calciatore molto interessante, futuro certo. Negli ultimi giorni ha cambiato procuratore (insieme al fratello Franco) affidandosi a Alessandro Moggi. Che è in ottimi rapporti con la ...