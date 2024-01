Fiorello sul caso Ilaria Salis | Tajani | muovetevi ora La vogliamo a casa!

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Beppeha aperto la puntata di oggi di VivaRai2! parlando deldi, l'attivista da un anno in carcere in Ungheria: hanno fatto il giro del mondo le sue immagini davanti al guidice, in aula, in catene: "È stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin... ma non si toccano i naziskin!", scherza. "Tra l'altro neanche l'hanno denunciata, si vergognavano a dire 'Siamo stati menati da un'attivista italiana'.perché laa casa. È in carcere da un anno e non ha fatto niente".