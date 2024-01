Fiorella Mannoia offre 60 caffè all' orchestra del Festival di Sanremo dopo le prove

Sanremo 2024 sarà il sesto per Fiorella Mannoia . La cantante sarà nuovamente in gara con un brano ritmato, dal titolo “Mariposa“. Le sonorità ... (zon)

«E' la canzone che sceglie di portarti al Festival». Ne è convinta Fiorella Mannoia che ritorna in gara a Sanremo per la sesta volta grazie a ... (leggo)

Fiorella Mannoia : “A Sanremo con ‘Mariposa’ racconto le donne - nel bene e nel male”

Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia. L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta volta con un ... (metropolitanmagazine)