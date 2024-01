Finto ragù | la versione vegetariana e vegana della ricetta classica

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilè un condimento davvero gustoso per la pasta, ovviamente, ma anche per bruschette o crostoni. Assomiglia sì allache tutte conosciamo a base di carne, ma di macinato fresco c’è solo il pepe! Il resto degli ingredienti sono verdure, aromi, vino rosso, bastano eccome per garantire un sapore unico e appagante. Ve lo assicuro. Anzi, spesso familiari e amici mi chiedono proprio di preparare questaveg perché la apprezzano tantissimo. Leggero, invitante e facilissimo da preparare, conquisterà anche voi, ne sono certa. Per realizzarlo, dovremo ottenere un vero e proprio battuto di ortaggi e spezie, riducendoli a tocchetti fini fini, come il trito di carne. L’aspetto finale inganna, perché assomiglia al sugo tradizionale che siamo abituate a gustare, ma il gusto ...