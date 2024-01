Fine vita | giusto rimuovere Bigon dal suo ruolo nel Pd veronese Ma non si gridi alla lapidazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’che Anna Mariasia stata rimossa da vicesegretaria provinciale del Pd, al di là dei lamenti e delle invocazioni al diritto al dissenso, che qui non c’entrano nulla se solo si vede di cosa si trattava: e cioè di una legge che voleva imporre tempi certi di risposta alle autorità sanitarie nei casi in cui un paziente ridotto in condizioni di sofferenze insopportabili chiede di accederepossibilità del. Ebbene,non si doveva esprimere sulla liceità della pratica, ma sull’esigenza di una risposta celere, fosse un sì o fosse un no. Quindi appare del tutto pretestuosa l’accusa di non voler rispettare la scelta etica del singolo e l’appellolibertà di coscienza. Che c’entra molto poco....