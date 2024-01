“Finalmente lo ha capito” Grande Fratello | Perla a letto con lui e arriva la reazione di Mirko

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 30 gennaio 2024) I Perletti, fandom ufficiale che tifa per il ritorno di fiamma traVatiero eBrunetti dalla rottura a Temptation Island un’estate fa, non saranno rimasti molto bene ieri. L’ex concorrente del2023 se n’è uscito a sorpresa con una battuta choc. La nottata della salernitana con Giuseppe Garibaldi. Come al solito è stato il2023 ad innescare il tutto attraverso una clip, in cui si vedevanoVatiero e Giuseppe Garibaldi sempre più intimi nella loro amicizia. L’altra notte i due hanno persino dormito insieme. Alfonso Signorini non poteva non dar la parola aBrunetti. La risposta scioccante.e Garibaldi a ...