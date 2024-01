Filippo Mosca detenuto in Romania da nove mesi La madre | “Le condizioni dei reclusi sono inumane”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dall’Ungheria alla. Ilaria Salis non è l’unica italiana detenuta all’estero in “disumane”. “Mi sto occupando di un caso analogo, in, quello di, un italiano di Caltanissetta che a maggio dell’anno scorso era andato a un festival musicale, con un processo farsa è stato accusato di traffico internazionali di sostanze stupefacenti, condannato a 8 anni e 6, che si trova nel carcere di Porta Alba di Costanza (in, ndr.), 24 detenuti in una cella di 30mq”, ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos Rita Bernardini, presidente dell’Associazione ‘Nessuno tocchi Caino‘, che ha messo a disposizione un legale per intervenire con la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo....