Fiere | dal 3 al 5 febbraio Roma International Estetica | l' appuntamento per vincere in bellezza

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. (Labitalia) - Laè in continua evoluzione e i professionisti del settore non possono restare indietro. E dal 3 al 5e benessere tornano protagonisti a Fieraper la XVI edizione di 'Rie-' (www..it), la manifestazione dedicata al mondo dell'professionale e del benessere, organizzata da Fiera. Esposizione di prodotti e aziende di eccellenza, appuntamenti business, formazione, convegni, corsi ecm, show, competizioni e contest, incontri tematici, workshop, networking. E' quindi l'occasione ideale per aggiornarsi, approfondire e confrontarsi, moltiplicando il ...

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere Chocoland, Navigare, il concerto di Elodie, ... (2anews)

Non solo conferenze, masterclass e grandi vini: Slow Wine Fair 2024 , a BolognaFiere dal 25 al 27 febbraio , è innanzitutto un’occasione per conoscere ... ()

(Adnkronos) – La bellezza è in continua evoluzione e i professionisti del settore non possono restare indietro. E dal 3 al 5 febbraio bellezza e ... (periodicodaily)

La bellezza è in continua evoluzione e i professionisti del settore non possono restare indietro. E dal 3 al 5 febbraio bellezza e benessere tornano protagonisti a Fiera Roma per la XVI edizione di 'R ...BT Glass di Bernareggio (MB) sarà protagonista per la prima volta della fiera internazionale R+T che torna a Stoccarda dal 19 al 23 febbraio. L’appuntamento con la più importante manifestazione ...Dal 4 al 6 febbraio 2024 torna all'Allianz MiCo di Milano la BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo ...