Fieragricola 2024 | il programma di Confagricoltura a VeronaFiere

(Di martedì 30 gennaio 2024) Innovazione, valorizzazione delle filiere e le sfide del settore primario i principali focus degli appuntamenti dal 31 gennaio al 3 febbraio VERONA – Agritech, nuove tecniche genomiche e carbon farming, sostenibilità e cambiamenti climatici, PNRR e macchine agricole. Sono questi alcuni temi cheaffronterà a, la rassegna internazionale dell’agricoltura, dal 31 gennaio al 3 febbraio a. Seminari, workshop e dibattiti: gli esperti die degli enti collegati si confronteranno con i rappresentanti delle imprese, dei centri studi e delle Università, per guardare alle sfide che riguardano gli imprenditori agricoli e lo sviluppo del settore primario. Tra gli appuntamenti chiave nello Stand B2 del Padiglione 2: “2030: quali motorizzazioni per l’agricoltura?”, un confronto ...

Davanti ai cancelli di Fieragricola di Verona un presidio. Il coordinamento dei movimenti agricoli avviene prevalentemente sui social, basandosi sull'esperienza dei Forconi di qualche anno fa ...L'Azienda presenta a Fieragricola 2024 CitrusDSS, un valido strumento per gli agrumicoltori da utilizzare per una gestione agronomica mirata alla riduzione degli input, all’ottimizzazione degli ...(Adnkronos) – La miccia della protesta si è innescata ormai anche in Italia, come era prevedibile. Del resto, il contagio viaggia a ritmo veloce, anche sui social. E se in Francia gli 'agriculteurs', ...