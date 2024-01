Festival Orchestre giovanili in scena alla Casa delle Arti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nuovo prestigioso appuntamento culturale sul Naviglio, ladi Cernusco (via De Gasperi 5) ospita il primodei Conservatori lombardi. Protagoniste, ensemble di tre scuole prestigiose, il Verdi Milano, il Puccini di Grate e il Monteverdi di Cremona. Un’occasione per ascoltare i grandi nomi della musica colta come Bach, Vivaldi e Mozart, ma anche i compositori "pop"più belle colonne sonore contemporanee. Tre gli appuntamenti in agenda, sabato 3 e 17 febbraio e 16 marzo, sempre alle 17. La prima è affidata ai milanesi, in programma classici da Catalani a Mendelssohn; poi sarà la volta dei varesotti, nati come cooperativa negli anni ’70 passata nel 1980 sotto la responsabilità ...