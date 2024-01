Festival di Sanremo 2024 | i testi delle canzoni in gara | tra amore e rinascita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Come da tradizione, esattamente una settimana prima che i cancelli dell’Ariston si spalanchino, il settimanale TV Sorrisi eha pubblicato in anteprima iinaldi. A sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso d’Italia, saranno ben trenta artisti. Vecchie conoscenze, graditi ritorni, giovani esordienti; il cast è variegato ed eterogeneo, e promette di regalarci un’edizione di tutto rispetto. In attesa che arrivi la prima serata della manifestazione canora, quando si potranno ascoltare tutti i brani in concorso, è possibile iniziare a farsi un’ideatematiche e degli argomenti da essi trattati, analizzandone il contenuto.di, i ...